×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ураган отключил свет у 15 тысяч тюменцевСегодня в 09:30

  • Текст

Ветер не прекращается до сих пор.

17 и 18 июня 2017 года в Тюменской области из-за урагана без света остались около 15 000 человек. Отключения произошли в населенных пунктах по Салаирскому, Старотобольскому, Тобольскому, Московскому, Ялуторовскому, Ирбитскому трактам, а также в Южном и Тобольском территориальных отделениях.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Тюменьэнерго", в основном они связаны с падением деревьев на высоковольтные линии электропередачи и, как следствие, обрывом проводов. В устранении последствий непогоды задействованы 19 бригад и 24 единицы спецтехники. Работа осложняется тем, что в регионе не утихает сильный ветер. Порывы достигают 23 метров в секунду.

По состоянию на полночь без света продолжают оставаться 2,7 тысячи человек.

Стоит отметить, что в выходные ураган накрыл и Курганскую область. Там без света остались более 18 тысяч человек.

Ранее по теме:
Ураган оставил без света более 18 тысяч зауральцев

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×