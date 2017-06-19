Ветер не прекращается до сих пор.

17 и 18 июня 2017 года в Тюменской области из-за урагана без света остались около 15 000 человек. Отключения произошли в населенных пунктах по Салаирскому, Старотобольскому, Тобольскому, Московскому, Ялуторовскому, Ирбитскому трактам, а также в Южном и Тобольском территориальных отделениях.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Тюменьэнерго", в основном они связаны с падением деревьев на высоковольтные линии электропередачи и, как следствие, обрывом проводов. В устранении последствий непогоды задействованы 19 бригад и 24 единицы спецтехники. Работа осложняется тем, что в регионе не утихает сильный ветер. Порывы достигают 23 метров в секунду.

По состоянию на полночь без света продолжают оставаться 2,7 тысячи человек.

Стоит отметить, что в выходные ураган накрыл и Курганскую область. Там без света остались более 18 тысяч человек.

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