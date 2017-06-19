×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дожди покинут Средний Урал к четвергуСегодня в 11:21

  • Текст

Но вернутся в выходные.

19 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди, крупный град, гроза с порывами ветра до 25 метров в секунду. Температура воздуха днем - 14-19 градусов выше нуля. Такая же погода будет в соседних Курганской и Челябинской областях, Пермском крае и Югре, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Несмотря на столь бурное начало недели, к четвергу небесная канцелярия смилостивится над Средним Уралом - значительно потеплеет, а дожди прекратятся.

По данным Росгидромета, 22-23 июня осадков в Свердловской области не ожидается, им на смену придет настоящая летняя жара - плюс 25-28 градусов. В выходные синоптики сулят 26 градусов выше нуля и небольшие дожди.

В Екатеринбурге первые три дня рабочей недели будут дождливыми и прохладными. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 22.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×