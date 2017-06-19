Но вернутся в выходные.

19 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди, крупный град, гроза с порывами ветра до 25 метров в секунду. Температура воздуха днем - 14-19 градусов выше нуля. Такая же погода будет в соседних Курганской и Челябинской областях, Пермском крае и Югре, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Несмотря на столь бурное начало недели, к четвергу небесная канцелярия смилостивится над Средним Уралом - значительно потеплеет, а дожди прекратятся.

По данным Росгидромета, 22-23 июня осадков в Свердловской области не ожидается, им на смену придет настоящая летняя жара - плюс 25-28 градусов. В выходные синоптики сулят 26 градусов выше нуля и небольшие дожди.

В Екатеринбурге первые три дня рабочей недели будут дождливыми и прохладными. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 22.