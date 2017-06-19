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В детские лагеря России повезли негодные продукты Сегодня в 12:26

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Нарушения - по всей стране.

Специалисты Роспотребнадзора РФ обнаружили массовые нарушения в снабжении детских лагерей продуктами питания.

По данным ведомства, каждая вторая поставка проходит с нарушениями санитарного законодательства. Уже выписано свыше 4 700 штрафов на сумму более 25 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Продукты питания в лагеря поставляют свыше 11 тысяч организаций, в том числе 4,8 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Свою работу в рамках первого этапа оздоровительной кампании в России начали почти 39 тысяч учреждений, где сейчас находится более 2,7 миллиона детей.

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