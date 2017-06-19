Бизнес "бежит" из торговых центров.

Екатеринбуржцы возвращаются в магазины формата "у дома", устав от крупных торговых центров. К такому выводу приходит директор агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук. По его словам, в связи с этим бизнесмены все больше интересуются торговыми помещениями, расположенными на первых этажах новостроек.

"На сегодняшний день для предпринимателей порог входа в бизнес, расположенный на первых этажах жилых домов, ниже, чем в крупных торговых и офисных центрах. Так, аренда квадратного метра здесь составляет от 500 рублей, что в среднем в два-три раза ниже, чем в торговых центрах. Стоимость квадратного метра при покупке – от 40 тысяч рублей – речь идет о помещениях в жилых комплексах в Краснолесье и Широкой речке", - поясняет Сергей Кравчук.

Он добавляет, что покупателям предлагаются различные форматы оплаты. Среди них – беспроцентная рассрочка, скидки при 100% оплате, а также разнообразные программы по лизингу и коммерческой ипотеке от банков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомлекса", только 35% помещений на первом этаже покупается под собственный бизнес, большинство (около 65%) идет под сдачу в аренду. По словам Сергея Кравчука, доходность таких инвестиций достигает 12% годовых.

Следует отметить, что в жилых комплексах наиболее востребован инфраструктурный бизнес – торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса, также приживаются кофейни, фитнес-центры, парикмахерские. Стабильно растет популярность нишевых магазинов таких, как фермерские продукты, мясные лавки, винные бутики.

"Крупный доходный бизнес предпочитает выкупать помещения в собственность – это касается медцентров, фитнес-центров, салонов красоты. Для социального бизнеса, например, детских развивающих центров, доступна аренда. Будучи заинтересованным в наличии социального бизнеса в инфраструктуре каждого жилого комплекса, застройщик согласовывает специальные сниженные ставки по аренде, а в некоторых случаях предлагает предпринимателям арендные каникулы", - подводит итог Сергей Кравчук.