И закроет AtomSkills-2017.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 23 июня прибудет в Екатеринбург на встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как стало известно "Уралинформбюро", визит топ-менеджера "Росатома" приурочен к закрытию чемпионата профмастерства по методике WorldSkills - AtomSkills-2017.

Чемпионат пройдет на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" с 19 по 23 июня. Его организатором выступает академия "Росатома". В соревновании принимают участие свыше 300 работников предприятий атомной отрасли и порядка 400 отраслевых экспертов. Соревнования проходят в 19 компетенциях.

В Свердловской области локализовано сразу несколько крупных предприятий корпорации: АО "Уральский электрохимический комбинат" в Новоуральске, филиал АО "Концерн Росэнергоатом" - "Белоярская атомная станция" (Заречный) и ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" в Лесном, который в эти дни отмечает свой 70-летний юбилей.