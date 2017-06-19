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Работники "РН-Пурнефтегаза" стоят на страже родникаСегодня в 14:09

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Уже четыре года.

Сотрудники ООО "РН-Пурнефтегаз" провели очередную экологическую акцию, убрав территорию местного родника. Источник с чистой водой расположен на 42 километре дороги с Тарасовского на Харампурское месторождение, в 130 километрах от Губкинского.

Родник пользуется популярностью у местного населения, однако территорию его постоянно захламляют. На этот раз вблизи источника было собрано около 8 кубометров мусора, который сразу вывезли на полигон по утилизации твердых бытовых отходов Харампурского месторождения.

Следует отметить, что работники "РН-Пурнефтегаза" взяли родник под охрану четыре года назад. В 2014 году по просьбе администрации деревни Харампур они впервые навели порядок на прилегающей территории. С тех пор эта акция стала ежегодной.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, за 4 года вблизи источника были установлены мусорные контейнеры, организован вывоз отходов, отремонтирована и покрашена лестница к роднику. Кроме того, было оборудовано место отдыха со столом и скамейками, установлены агитационные плакаты с природоохранными лозунгами.

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