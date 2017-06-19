×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ВОЗ нашла причину российского алкоголизмаСегодня в 12:26

  • Текст

В общественном кризисе 90-х.

Рост потребления алкоголя в России в конце ХХ-го века произошел на фоне глубокого общественного кризиса. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Уралинформбюро".

Подробности описаны в ежегодном докладе ВОЗ. "После распада Советского Союза в 1991 году Россия пережила серьезный кризис в области демографии и здравоохранения, который характеризовался высокой преждевременной смертностью, заболеваемостью и инвалидностью среди молодых людей. Исследования причин повышенной смертности показали, что это было вызвано распадом социальной сферы и системы здравоохранения", - отмечается в документе.

Массовость "нездорового поведения" и "приватизация и дерегулирование рынка алкоголя" спровоцировали рост заболеваемости и смертности.

Таким образом алкоголизм из исторической и генетической особенности русских был "переквалифицирован" в социальную болезнь, вызванную глубоким общественным кризисом 1990-х годов.

К исправлению ситуации привел правительственный контроль над производством и продажей алкоголя в России. В результате за 2007-2016 годы общее потребление выпитого сократилось на 3,5 литра чистого спирта на душу населения - с почти 18 до 14. С 2005 по 2015 год количество новых случаев алкогольных психозов уменьшилось с 52,3 до 20,5 на 100 000 населения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Под градусом»

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×