В общественном кризисе 90-х.

Рост потребления алкоголя в России в конце ХХ-го века произошел на фоне глубокого общественного кризиса. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Уралинформбюро".

Подробности описаны в ежегодном докладе ВОЗ. "После распада Советского Союза в 1991 году Россия пережила серьезный кризис в области демографии и здравоохранения, который характеризовался высокой преждевременной смертностью, заболеваемостью и инвалидностью среди молодых людей. Исследования причин повышенной смертности показали, что это было вызвано распадом социальной сферы и системы здравоохранения", - отмечается в документе.

Массовость "нездорового поведения" и "приватизация и дерегулирование рынка алкоголя" спровоцировали рост заболеваемости и смертности.

Таким образом алкоголизм из исторической и генетической особенности русских был "переквалифицирован" в социальную болезнь, вызванную глубоким общественным кризисом 1990-х годов.

К исправлению ситуации привел правительственный контроль над производством и продажей алкоголя в России. В результате за 2007-2016 годы общее потребление выпитого сократилось на 3,5 литра чистого спирта на душу населения - с почти 18 до 14. С 2005 по 2015 год количество новых случаев алкогольных психозов уменьшилось с 52,3 до 20,5 на 100 000 населения.