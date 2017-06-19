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Аномально холодное лето в Россию "принес" китайский спутник "Мо-Цзы".

Аппарат, летающий на высоте 400-600 километров, занят в эксперименте по квантовому перемещению. В дни проведения опытов в атмосфере в десятки раз повышается уровень содержания отрицательных аэроионов. В это же время, по данным ученых, погода заметно портится: начинаются ливни и ураганный ветер, передает "Уралинформбюро".

Постепенно концентрация частиц в атмосфере придет в норму, однако влияние телепортации на погоду метеорологам еще предстоит изучить.