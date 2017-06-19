Со всего мира.

Эксперты назвали самые надежные автомобили мира. При составлении рейтинга специалисты Drom.ru использовали самые свежие отчеты маркетинговых агентств и ассоциаций технического надзора Европы и США, передает "Уралинформбюро".

Самыми надежными компактными легковушками признаны Chevrolet Aveo (Sonic), Honda Jazz (Fit), Hyundai ix20 и Mazda 2. Среди премиум-"малышей" лидерами стали Audi A1 и Mini Hatch.

Популярный в России компактный кроссовер Duster признан лучшим в своем классе, однако только в европейской сборке. На втором и третьем местах - покинувшие рынок РФ Mitsubishi ASX и Opel Mokka.

В С-классе пальму первенства заняла Mazda 3. Чуть менее надежными эксперты называют Mitsubishi Lancer, а также Corolla и Prius от Toyota.

Honda CR-V возглавила кроссоверы C-класса, опередив Subaru Forester и Volkswagen Tiguan.

Машины классом выше (D) в рейтинге представлены Honda Accord, Opel Insignia, Toyota Avensis и Volkswagen Passat.

Среди элитных авто надежностью отличились Audi A4, Lexus IS, Mercedes C-класса и Volvo S60, а в числе премиум-кроссоверов среднего класса - Audi Q5, BMW X3, Lexus NX и Mercedes GLK.

В бизнес-классе стоит обратить внимание на Audi A6, BMW 5-й серии, Lexus ES и GS.

В самые надежные крупные премиум-кроссоверы и внедорожники не попал Porsche Cayenne. Его потеснили Lexus RX, Audi Q7, BMW X5 и Mercedes ML.

Спорткары представлены Audi TT, Chevrolet Camaro, Mazda MX-5 и Mercedes SLK.