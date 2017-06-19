Эксперты перечислили самые надежные автомобилиСегодня в 13:30
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Со всего мира.
Эксперты назвали самые надежные автомобили мира. При составлении рейтинга специалисты Drom.ru использовали самые свежие отчеты маркетинговых агентств и ассоциаций технического надзора Европы и США, передает "Уралинформбюро".
Самыми надежными компактными легковушками признаны Chevrolet Aveo (Sonic), Honda Jazz (Fit), Hyundai ix20 и Mazda 2. Среди премиум-"малышей" лидерами стали Audi A1 и Mini Hatch.
Популярный в России компактный кроссовер Duster признан лучшим в своем классе, однако только в европейской сборке. На втором и третьем местах - покинувшие рынок РФ Mitsubishi ASX и Opel Mokka.
В С-классе пальму первенства заняла Mazda 3. Чуть менее надежными эксперты называют Mitsubishi Lancer, а также Corolla и Prius от Toyota.
Honda CR-V возглавила кроссоверы C-класса, опередив Subaru Forester и Volkswagen Tiguan.
Машины классом выше (D) в рейтинге представлены Honda Accord, Opel Insignia, Toyota Avensis и Volkswagen Passat.
Среди элитных авто надежностью отличились Audi A4, Lexus IS, Mercedes C-класса и Volvo S60, а в числе премиум-кроссоверов среднего класса - Audi Q5, BMW X3, Lexus NX и Mercedes GLK.
В бизнес-классе стоит обратить внимание на Audi A6, BMW 5-й серии, Lexus ES и GS.
В самые надежные крупные премиум-кроссоверы и внедорожники не попал Porsche Cayenne. Его потеснили Lexus RX, Audi Q7, BMW X5 и Mercedes ML.
Спорткары представлены Audi TT, Chevrolet Camaro, Mazda MX-5 и Mercedes SLK.
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