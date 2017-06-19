Свердловские ветеринары потеряли контроль за бездомными собакамиСегодня в 13:30
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Шарики бесчинствуют.
В 2015-2016 годах департамент ветеринарии Свердловской области не провел ни одной проверки в муниципалитетах на предмет отлова безнадзорных собак. На 2017 год ведомство наметило всего 5 проверок, причем в далеко не проблемных территориях.
Кроме того, ни департамент, ни областное министерство финансов вообще не контролировали расходование средств, выделяемых на уничтожение бездомных собак.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в связи с этим было внесено представление губернатору Среднего Урала Евгению Куйвашеву. По итогам его рассмотрения в отношении специалистов департамента ветеринарии организована служебная проверка.
Всего в течение 2015 - первой половины 2017 года было выявлено около 300 различных нарушений в сфере отлова и уничтожения "бродяжек".
В частности, выяснилось, что в некоторых муниципалитетах чиновники вовсе не заключали договоры на истребление животных. В Туринске, Кушве и Первоуральске не публиковалась информация о количестве выловленных псов. В Ирбите, Ивделе и Качканаре от животных избавлялись на скорую руку - в течение 3 дней. Между тем, согласно законодательству, они должны содержаться в приютах как минимум полгода - в течение этого времени собаку может найти хозяин. В ряде приютов выявлены нарушения в содержании псов.
По итогам прокурорской проверки внесено более 70 представлений, направлено 20 протестов на действия чиновников, возбуждено 20 административных дел. Сейчас практически все выявленные нарушения в муниципалитетах устранены или устраняются.
Всего в течение 2016 года на Среднем Урале было выловлено 15 тысяч безнадзорных животных. В частности, в уральской столице поймали 5,5 тысяч собак. В этом году на отлов и уничтожение псов в Екатеринбурге запланировано потратить 187 тысяч рублей.
Стоит отметить, что ситуация с безнадзорными животными в регионе оказалась в центре внимания после трагического случая в Пальмино (Таборинский район). Там в феврале 2017 года две собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается.
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