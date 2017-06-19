Роспан покорил Москву средневековой музыкойСегодня в 16:25
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В рамках фестиваля "Роснефть зажигает звезды".
В Москве состоялся зональный этап корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды". Роспан, принимавший участие в конкурсе всего в третий раз, оказался на высоте. Из пяти номинаций сотрудники Общества в четырех заняли призовые места.
Так, Екатерина Старкова и Кристина Пишненко, исполнившие на рояле произведение "Северное сияние", стали третьими в номинации "Инструментальный жанр" в возрастной категории 7-12 лет. Такой же результат показали учащаяся "Роснефть-класса" Катя Бобрицкая и ее партнер Володя Бамбуров, представившие казачий народный танец в номинации "Хореография". "Эстрадному вокалу" Софьи Кораблевой и Дарьи Терентьевой члены жюри отдали вторые места в их возрастных категориях.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, главным героем конкурса стал ансамбль газовиков, который вышел в финал с инструментальным номером "Средневековый бранль".
"Это старинный французский круговой танец, один из народных танцев средневековья. В 18 веке его танцевала вся Европа. Нам он принёс удачу. Только мы не танцевали, а показали всю красоту его звучания. Я играл партию духовых на настоящей ирландской волынке, Гера Швецов за неделю освоил ирландский бузуки", - рассказал основатель группы, начальник отдела повышения производительности скважин управления разработки месторождений АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Юрий Захаржевский.
Главный специалист отдела планирования управления разработки месторождений Роспана Артем Трифонов играл на акустической гитаре, ударником стал начальник отдела внутрипроизводственного планирования Артем Стасюк.
Сейчас роспановцам предстоит защищать честь предприятия в финале корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды", который состоится в конце августа.
"Условия таковы, что кардинально свой номер менять нельзя, но доработать можно. А ансамбль, он ведь как вселенная, может бесконечно расширяться и изменяться. Поэтому работаем над слабыми местами, возможно, что-то изменим в подаче, в оформлении, в костюмах", - отметил Юрий Захаржевский.
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