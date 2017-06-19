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Адвокат Юревича выкатил Минфину иск в 7 миллионов рублейСегодня в 14:30

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За сорванные выборы.

Игорь Трунов - адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича намерен отсудить у министерства финансов России 7 миллионов рублей за нарушение его избирательных прав. Он не смог принять участие в выборах депутатов Госдумы РФ.

Исковое заявление направлено в Савеловский районный суд Москвы, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе юридической фирмы Трунова. Адвокат намерен отстоять свои права и взыскать сумму морального ущерба, опираясь на постановление Конституционного суда РФ, признавшего незаконным решение Центризбиркома о снятии с выборов списка Российской партии пенсионеров (ныне с приставкой "за справедливость"). Трунов считает, что ЦИК РФ должен был исключить кандидатов РПП лишь в тех округах, где были выявлены нарушения избирательного законодательства, а не отказывать партии в заверении всего списка.

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