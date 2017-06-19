Увеличив вместимость.

Обновленную версию самого большого в мире пассажирского лайнера серийного производства представил авиастроительный концерн Airbus. Релиз с техническими характеристиками А380plus размещен на официальном сайте корпорации.

Новый лайнер будет на 13% дешевле (около 370 миллионов долларов) и на 4% экономичнее своего предшественника. Сократить расход топлива позволят винглеты и прочие аэродинамические усовершенствования, передает "Уралинформбюро".

Воздушное судно сможет вместить до 575 пассажиров в четырехклассной компоновке, в одноклассной - до 933. Этого позволили добиться переделанные лестницы (на смену винтовым пришли прямые) и новое расположение кресел в премиум-экономе и экономклассе (по 9 и 11 в ряд соответственно).

Длина фюзеляжа А380plus - 73 метра, максимальная взлетная масса увеличена до 578 тонн.