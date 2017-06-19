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В Екатеринбурге запретят парковаться около Центрального стадионаСегодня в 15:01

  • Текст

На 10 участках.

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге запретят парковать автомобили рядом с Центральным стадионом.

Запрещающие знаки дорожники поставят на Малышева (от Московской до Репина), Репина (от Пестеревского переулка до транспортной развязки Серафимы Дерябиной - Репина - Гурзуфской), Ленина (от Московской до Репина), Татищева (от Репина до Красноуральской). Нельзя будет оставлять машины на Московской (от Хомякова до Малышева), в переулке Пестеревском (от Шейнкмана до Репина), на Мельникова (от Репина до Верх-Исетского бульвара), Пирогова (от Репина до Татищева), Крауля (от Репина до Токарей), а также Ключевской (от Токарей до Пирогова).

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии,за счет ограничений предполагается увеличить пропускную способность улиц вблизи арены будущего чемпионата мира по футболу.

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