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Российские дети чаще болеют в БолгарииСегодня в 16:52

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А также Таиланде и Испании.

Чаще всего россияне и их дети нуждаются в медпомощи во время самостоятельного отдыха в Болгарии, Испании и Таиланде. К такому выводу пришли аналитики "АльфаСтрахование".

"Завсегдатаем" медицинского топ-5 стала Болгария - в 2016 году на ее долю пришлось 7,3% всех обращений застрахованных. В "детском" рейтинге на эту страну приходится практически треть недомоганий (30,25%), чаще всего инфекцию подхватывают дети 8-17 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

Испания с показателем 5,4% медобращений от всех возрастных категорий находится на втором месте. В "детском" рейтинге на эту страну приходится практически 13% страховых случаев, среди пострадавших - малыши до трех лет.

Замыкает тройку Таиланд. После лидерской позиций в 2014 и 2015 годах, в прошлом году он отъехал на третье место. На Таиланд приходится 6,8% страховых случаев, больше всего обращений зафиксировано для детей 4-7 лет.

На Кипр, который находится на 4 позиции, приходится 6,6% обращений детей за медпомощью. Чаще всего в ней нуждаются самые маленькие путешественники. Замыкает топ-5 Черногория (4,67%), где предпочитают отдыхать семейный пары с детьми.

В десятку также входят Греция (4,34%), Турция (3,46%), Индонезия (2,77%), ОАЭ (2,5%) и Италия (2,3%).

Главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании "АльфаСтрахование" Антон Колегов советует, отправляясь за границу, не забывать о своей страховой защите.

"Помимо традиционной медицинской страховки, самостоятельные путешественники могут приобрести в "АльфаСтрахование" программы страхования от отмены поездки. Они защитят от непредвиденных рисков и дополнительных финансовых затрат на билет, отель, консульский сбор и стоимость оформления въездной визы в случае отмены поездки или изменения сроков пребывания за пределами постоянного места жительства. Стоит помнить, что немало поездок срываются из-за внезапной болезни ребенка. Обезопасьте себя от ненужных финансовых потерь", - отмечает он.

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