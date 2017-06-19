Энергетики оперативно все восстановили.

Днем 19 июня 2017 года на Среднем Урале было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ "Четкарино-Юшала", расположенной на границе с Тюменской областью. Без света остались более 14 000 человек, проживающих в небольших населенных пунктах Талицкого и Тугулымского городских округов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, причиной отключения, скорее всего, стали неблагоприятные погодные условия.

На данный момент аварийно-восстановительные бригады "Свердловэнерго" возобновили электроснабжение 13 000 потребителей, без света остаются 1 400 человек. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды энергетики "Свердловэнерго" с субботы переведены в режим повышенной готовности.