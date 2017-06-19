Долг свердловчан за "коммуналку" перевалил за 3,7 миллиардаСегодня в 16:49
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При собираемости в 93%.
Долг свердловчан за коммунальные услуги по итогам 2016 года превысил 3,7 миллиарда рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, наибольший прирост неплатежей зафиксирован в Сысерти, Ачите, Нижней Салде, а также Березовском, Шалинском, Североуральском городских округах.
Собираемость платы за коммунальные ресурсы составляет чуть более 93%. Снижения долга удалось добиться в Кушве и Каменском городском округе. Полностью погасили долг перед поставщиками потребители Бисертского ГО.
Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил главам всех муниципалитетов разработать дорожные карты по погашению задолженностей и активизировать претензионно-исковую работу с неплательщиками.
"От этого во многом зависит подготовка к зиме. И это не праздный вопрос - если мы эту работу не проведем, будут возможны срывы сроков подачи тепла потребителям. Рекомендую взяться за эту работу незамедлительно. Начало отопительного сезона – вопрос вашей персональной ответственности, и прошу отнестись к нему самым внимательным образом", - прокомментировал Куйвашев.
В 2016 году на подготовку к зиме муниципалитетам было выделено 820 миллионов рублей. На эти деньги было заменено 160 километров теплосетей и почти 172 километра водопроводов, капитально отремонтировано 7 километров тепломагистралей и 4 километра водоводов. Кроме того, возведены котельные в Первоуральске, Камышловском и Слободо-Туринском муниципальных районах.
В 2017 году на подготовку к зиме в областном бюджете предусмотрено 940 миллионов рублей. В этом году планируется построить новую котельную в Ивделе, проложить газопровод низкого давления в Нижней Салде, обновить теплосети в Нижних Сергах и водоводы в Дегтярске.
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