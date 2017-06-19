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Нижний Тагил признан опасней Сочи и ГрозногоСегодня в 17:34

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Пермь ему под стать.

Грозный возглавил ТОП-100 безопасных городов России. Рейтинг составил Domofond.ru.

Почти 260 тысяч респондентов по 10-балльной шкале оценили, можно ли ходить по их городу в темное время суток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Жители Грозного считают, что защищены на 9,1 балла. Также в тройку лидеров вошли Сочи и Нижневартовск.

В "подвале" рейтинга оказались Нижний Тагил (93 место), Пермь (91) и Челябинск (89). Набрав по 6,5 баллов, Екатеринбург расположился на 73 строчке.

В ТОП-30 вошла Тюмень, где горожане оценили свою безопасность в 7 баллов.

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