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В Екатеринбурге нашли деньги на закрытие системы теплоснабжения19 июня в 18:16

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Из средств капремонта.

Свердловские депутаты предлагают взять средства на закрытие системы теплоснабжения Екатеринбурга из денег, собираемых на капремонт. При этом роста тарифов не предусматривается. Соответствующие поправки в региональный закон о капремонте народные избранники вынесут на заседание Заксобрания 20 июня 2017 года.

Согласно федеральному закону "О теплоснабжении", города должны перейти на закрытые схемы теплоснабжения с 1 января 2022 года. Ранее энергетики утверждали, что это невозможно. Предполагалось, что вкладываться в оснащение многоэтажек индивидуальными тепловыми пунктами будут сами собственники. На работы в столице Урала необходимо не менее 14,5 миллиарда рублей.

Как сообщил "Уралинформбюро" депутат ЗакСо Павел Мякишев, если поправки примут, то энергетики вполне могут успеть "закрыть" систему до 2022 года.

Стоит отметить, что сейчас в уральской столице жидкость для ГВС и для отопления подается с одного теплоисточника. По сути, из кранов течет техническая жидкость, которой наполняют батареи. При закрытии системы потоки разделятся. Вода для ГВС питьевого качества будет подаваться с водоканала в дом, где она будет нагреваться в ИТП. Жидкость для отопления будут подавать с теплоисточников.

Ранее по теме:
Екатеринбург закрытого режима

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