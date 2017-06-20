Напрасно.

Екатеринбургские турфирмы заявляют о высоких расценках на отдых с вылетом в июне.

В сообщениях, которые рассылают представители туристической отрасли, говорится, что цены на отдых в первый летний месяц даже выше июльских и августовских. И связано это, в первую очередь, с холодным началом лета.

Как сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев, ситуация на рынке обратная: "Турфирмы предлагают большое количество спецпредложений по основным летним направлениям - Черногории, Турции, Греции, кроме, пожалуй, Болгарии. Цены на отдых исключительно благоприятные. Существенные скидки, на мой взгляд, сохранятся еще максимум дней 7-10. В июле и, тем более, августе, их не будет, но это связано никак не с погодой, а с тем, что эти месяцы традиционно являются крайне востребованными у туристов".