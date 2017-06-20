×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Электронные больничные россиянам начнут оформлять в июле19 июня в 18:28

  • Текст

Но и от бумажных не откажутся.

С июля по всей России начнут выдавать электронные больничные листы. От этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании правительства 19 июня 2017 года.

По электронным больничным будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам, передает "Уралинформбюро".

Плюсы нововведения в том, что такой "бюллетень" нельзя потерять или подделать.

"Он подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ, его электронная версия, посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования", - описал процедуру глава кабмина.

Такая система гораздо быстрее и удобнее и позволяет уменьшить количество бумаг, которые нужно заполнить, уверен Д.Медведев.

Тем не менее отказываться от привычных бумажных бланков не планируется до тех пор, "пока люди не привыкнут к тому, что теперь это электронные версии".

По словам вице-премьера Ольги Голодец, к распространению электронного формата на всю Россию все готово, но внедрение нового типа больничных листов будет происходить постепенно.

Стоит отметить, что закон о переходе с 1 июля на электронный лист нетрудоспособности уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×