Электронные больничные россиянам начнут оформлять в июле19 июня в 18:28
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Но и от бумажных не откажутся.
С июля по всей России начнут выдавать электронные больничные листы. От этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании правительства 19 июня 2017 года.
По электронным больничным будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам, передает "Уралинформбюро".
Плюсы нововведения в том, что такой "бюллетень" нельзя потерять или подделать.
"Он подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ, его электронная версия, посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования", - описал процедуру глава кабмина.
Такая система гораздо быстрее и удобнее и позволяет уменьшить количество бумаг, которые нужно заполнить, уверен Д.Медведев.
Тем не менее отказываться от привычных бумажных бланков не планируется до тех пор, "пока люди не привыкнут к тому, что теперь это электронные версии".
По словам вице-премьера Ольги Голодец, к распространению электронного формата на всю Россию все готово, но внедрение нового типа больничных листов будет происходить постепенно.
Стоит отметить, что закон о переходе с 1 июля на электронный лист нетрудоспособности уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
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