Екатеринбург вошел в топ-10 "вкусных" городов РФ19 июня в 18:47
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По мнению туристов.
Екатеринбург занял восьмую строчку среди десяти городов с лучшей едой в России. Рейтинг был составлен на основе отзывов пользователей Booking.com, передает "Уралинформбюро".
Лидером опроса стал Владивосток со свежими морепродуктами и паназиатской кухней. Второе место респонденты отдали Суздалю и знаменитой медовухе. Сыры и домашние закуски позволили Костроме подняться на третье место.
Также в топ-10 вошли Псков, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Геленджик и Адлер. Как ни странно, но ни Москва, ни Санкт-Петербург во "вкусный" рейтинг не попали.
Стоит отметить, что в последнее время набирают популярность так называемые гастротуры, цель которых - изучить местную кухню и полностью погрузиться в культуру страны.
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