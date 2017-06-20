Народным голосованием.

Лучший логотип 300-летия Екатеринбурга будет назван 27 июня 2017 года. До 18.00 26 июня все желающие могут проголосовать за понравившуюся эмблему юбилея мегаполиса на сайте горадминистрации.

Выбор логотипа завершит профессиональный конкурс, стартовавший в День города-2016. Весной текущего года жюри отобрало 5 лучших проектов и вынесло их на суд жителей уральской столицы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Пришедшийся по вкусу екатеринбуржцам логотип станет официальным символом и основой для единого стиля праздника. Дизайнер эмблемы получит 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что 300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в 2023 году. Весной 1723 года по указу императора Петра I на берегах Исети началось строительство крупнейшего в России железоделательного завода. Датой рождения города считается 7 (18) ноября - день пробного пуска первых молотов.