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"Уральские авиалинии" увеличивают частоту рейсов из ЧитыСегодня в 09:32

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В Санкт-Петербург.

С 7 июля авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает дополнительный рейс Чита-Екатеринбург-Санкт-Петербург по субботам. Сейчас рейс выполняется три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

По прилету в уральскую столицу пассажиры смогут воспользоваться удобными стыковками в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья. Общее время в пути от Читы до Санкт-Петербурга с учетом остановки в Екатеринбурге составит 8 часов 55 минут.

Билет на полный рейс обойдется в сумму от 14,8 тысячи рублей. Путешествие из Читы в Екатеринбург будет стоить 14,2 тысячи рублей.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону колл-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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