Предлагающие услуги по установке оборудования.

АО "Екатеринбурггаз" завалили жалобами на сторонние организации, навязывающие услуги по установке газового оборудования. Большинство из пострадавших пожилые люди. Схема выманивания средств отработана до мелочей. Нежданные визитеры путем обмана убеждают раскошелиться на новый шланг, кран к газовой плите или газовый счетчик.

Так, к пенсионерке Г.И. Деевой, проживающей в доме №54 по улице Ангарской, за последние дни приходили трижды из разных фирм. Как добропорядочный потребитель, Галина Ивановна заплатила им за замену шланга и крана к газовой плите 2000 рублей.

Часто неизвестные представляются сотрудниками АО "Екатеринбурггаз", как это сделал молодой человек, под предлогом проверки пытавшийся проникнуть в квартиру дома №71д по улице Ильича. Также заявляют, что пришли из другого подразделения "горгаза", являются подрядчиками "Екатеринбурггаза" или вовсе, что "Екатеринбурггаз" упразднен.

"Ходят работники с удостоверением "Промгазмонтажа", говорят, что "Екатеринбурггаз" упразднен, заменяют газовые шланги за 1400 рублей. На подъезде висит объявление о рекомендательных проверках", - рассказали жители одного из домов по улице Шевченко. Под шумок хитро продуманной рекламной кампании сторонние организации предлагают свои услуги вдвое дороже их реальной стоимости в АО "Екатеринбурггаз".

Между тем некачественная замена и установка газового оборудования добавляет работы аварийно-диспетчерской службе АО "Екатеринбурггаз". Участился вызов бригад по жалобам на запах газа - по следам "профилактики", проведенной сторонними организациями, и устранять утечки газа.

АО "Екатеринбурггаз" просит абонентов быть внимательными, не доверяя газовое оборудование посторонним лицам. Специалисты АО "Екатеринбурггаз" всегда приходят для проверки в дома по согласованному, заранее известному управляющим компаниям графику. График проверок публикуется на сайте компании.

Информацию о газовиках можно проверить в управляющих компаниях или по телефонам 04, 104. Кроме того, следует обратить внимание на служебное удостоверение. В документах сотрудников компании обязательно присутствует фотография, печать АО "Екатеринбурггаз" и подпись руководителя.

Пострадавшим от обмана и некачественной установки газового оборудования необходимо обращаться в правоохранительные органы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".