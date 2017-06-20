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Ватикан грозит мафиози анафемойСегодня в 09:51

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И коррупционерам.

Декрет об отлучении от церкви членов мафии готовит администрация Ватикана. Редактированием документа занимается рабочая группа по борьбе с коррупцией, сообщает служба печати Святого престола.

Меры наказания для членов мафии и коррупционеров обсуждались на прошедших в Ватикане международных дебатах с участием епископов, прокуроров и дипломатов, передает "Уралинформбюро".

По мнению Папы Римского Франциска, коррупция - это самый распространенный язык мафии, "процесс умирания, который разрушает сосуществование между людьми, ведет к преступлению и в конечном счете уничтожает самого преступника". Она исходит из "разбитого, запятнанного сердца", цитирует понтифика "Радио Ватикана".

Он поясняет, что коррупция - это "внутреннее состояние человека", которое превращается в социальный факт, а "личный корыстный интерес становится ядом, отравляющим всякую жизненную перспективу". "Она питает культуру смерти", - поясняет Франциск.

"Коррупцию следует изучать и обличать, дабы милосердие воцарилось над мелочностью, ибо коррупционер забывает попросить прощения от сытости и усталости, от безразличия и самодовольства", - пишет он также в своем предисловии к книге-интервью кардинала Питера Тарксона "Коррозия".

"Церковь же, все христиане, а также нехристиане, - заключает глава Римско-католической церкви, - могут стать снежинками, создающими лавину нового гуманизма".

Стоит отметить, что в июне 2014 года Папа Франциск предал анафеме калабрийскую мафиозную группу Ндрангета.

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