×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Центр Екатеринбурга раскопают после ЧМ-2018Сегодня в 10:23

  • Текст

В поисках возможных захоронений.

Археологические раскопки на площади 1905 года начнутся после Чемпионата мира по футболу-2018. Они станут частью капитальной реновации центра столицы Урала.

"Начало работ по глубокой реновации площади 1905 года действительно перенесено на 2018 год, - сообщили "Уралинформбюро" в администрации Екатеринбурга. - В работах по обновлению площади будут использоваться в том числе и наработки архитектурного сообщества, которые пройдут процедуру общественного обсуждения. Реновацию общественных пространств городские власти делают для жителей, и без учета мнения екатеринбуржцев ни один такой проект визироваться не будет".

Идея археологических раскопок главной площади Екатеринбурга была озвучена в прошлом году на совещании руководителей мэрии и сотрудников профильных комитетов муниципалитета. Планировалось начать работы в 2017 году, предварительно организовав конкурсы среди возможных подрядчиков. Спешка была вызвана инцидентом 2008 года, когда во время капремонта проспекта Ленина в районе площади были обнаружены захоронения XIX века. По мнению многих историков, под территорией парковки рядом с памятником Ленину остаются еще от 100 до 200 аналогичных погребений.

В преддверии мундиаля городские власти планировали провести капитальную реконструкцию площади 1905 года с превращением ее в своего рода "площадь-трансформер". К началу работ чиновники рассчитывали убрать все захоронения. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагалось просканировать подземные пространства площади, выявить аномалии, а затем пригласить археологов, чтобы провести раскопки с извлечением и последующим перезахоронением находящихся там останков. Но этот вариант требует изрядных финансовых затрат.

Проект КБ "Стрелка", озвученный на днях на закрытом совещании в мэрии, предполагает превращение территории парковки на площади 1905 года в сквер с летним кафе, а также расширение пешеходных тротуаров и организацию велодорожек. Как сообщил "Уралинформбюро" член городского градсовета Тимур Абдуллаев, это пока лишь предварительные наброски, которые будут вынесены на суд общественности в конце июня.

Ранее по теме:
Центр Екатеринбурга собираются "оскверить"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×