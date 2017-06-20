Центр Екатеринбурга раскопают после ЧМ-2018Сегодня в 10:23
- Текст
В поисках возможных захоронений.
Археологические раскопки на площади 1905 года начнутся после Чемпионата мира по футболу-2018. Они станут частью капитальной реновации центра столицы Урала.
"Начало работ по глубокой реновации площади 1905 года действительно перенесено на 2018 год, - сообщили "Уралинформбюро" в администрации Екатеринбурга. - В работах по обновлению площади будут использоваться в том числе и наработки архитектурного сообщества, которые пройдут процедуру общественного обсуждения. Реновацию общественных пространств городские власти делают для жителей, и без учета мнения екатеринбуржцев ни один такой проект визироваться не будет".
Идея археологических раскопок главной площади Екатеринбурга была озвучена в прошлом году на совещании руководителей мэрии и сотрудников профильных комитетов муниципалитета. Планировалось начать работы в 2017 году, предварительно организовав конкурсы среди возможных подрядчиков. Спешка была вызвана инцидентом 2008 года, когда во время капремонта проспекта Ленина в районе площади были обнаружены захоронения XIX века. По мнению многих историков, под территорией парковки рядом с памятником Ленину остаются еще от 100 до 200 аналогичных погребений.
В преддверии мундиаля городские власти планировали провести капитальную реконструкцию площади 1905 года с превращением ее в своего рода "площадь-трансформер". К началу работ чиновники рассчитывали убрать все захоронения. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагалось просканировать подземные пространства площади, выявить аномалии, а затем пригласить археологов, чтобы провести раскопки с извлечением и последующим перезахоронением находящихся там останков. Но этот вариант требует изрядных финансовых затрат.
Проект КБ "Стрелка", озвученный на днях на закрытом совещании в мэрии, предполагает превращение территории парковки на площади 1905 года в сквер с летним кафе, а также расширение пешеходных тротуаров и организацию велодорожек. Как сообщил "Уралинформбюро" член городского градсовета Тимур Абдуллаев, это пока лишь предварительные наброски, которые будут вынесены на суд общественности в конце июня.
Ранее по теме:
Центр Екатеринбурга собираются "оскверить"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:27
В Югре неопытная автоледи погубила 17-летнюю подругу
Иномарка опрокинулась на трассе.Сегодня в 13:04
Китайцы превратили web-камеры в "замочные скважины"
Вуайеристы торжествуют.Сегодня в 12:51
Кольцово добавят стоек паспортного контроля
Перед мундиалем.Сегодня в 12:42
В Алапаевске водителя ушедшей под лед "пятерки" отправили за решетку
За гибель пассажира.Сегодня в 12:42
На Ямале непогода остановила самолеты
И паромы.Сегодня в 12:39
Пристрастие к селфи ведет к эпилепсии
Считают ученые.Сегодня в 12:25
Облсуд смягчил приговор любовнику убитой челябинки Эстер
Снизив срок на 2 месяца.Сегодня в 12:23
Пермячка зарезала пенсионерку и ее парализованного сына
Которым задолжала деньги.Сегодня в 12:23
ВСМПО сокращает выбросы в атмосферу
И уменьшает объем сточных вод.Сегодня в 12:10
На Среднем Урале пройдет Неделя Японии
В дни "ИННОПРОМа".Сегодня в 12:10
Отмена рейсов "ВИМ-Авиа" расстроила 25 тысяч уральцев
Некоторым пришлось переплатить за отдых до 40%.Сегодня в 12:04
Явлинский выберет между Ройзманом и Тюриковым
Для видимости демократии.Сегодня в 12:00
ФСК ЕЭС представила в Сургуте "Беркута"
И снегоболотоход "Tinger".Сегодня в 11:49
Байкер впал в кому после ДТП с лошадью
В Тюменской области.Сегодня в 11:46
На Южном Урале осудили контрабандистов военной продукции
Которую везли на Ближний Восток.
Главные новости
- Сегодня в 12:04Явлинский выберет между Ройзманом и Тюриковым
- Сегодня в 11:45В Екатеринбурге под суд отдали зачинщика "цыганской" бойни
- Сегодня в 10:39В России сократят 6,7 миллиона рабочих мест
- Сегодня в 10:06Челябинец расчленил пожилую мать
- Сегодня в 08:00Экс-лидер свердловского "Яблока": федеральное руководство занялось мифотворчеством
Аналитика
Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?
В Нижнем Тагиле.
Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
В вопросе расселения балков.
Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?
За дешевую ипотеку заплатят шельфом.