В поисках возможных захоронений.

Археологические раскопки на площади 1905 года начнутся после Чемпионата мира по футболу-2018. Они станут частью капитальной реновации центра столицы Урала.

"Начало работ по глубокой реновации площади 1905 года действительно перенесено на 2018 год, - сообщили "Уралинформбюро" в администрации Екатеринбурга. - В работах по обновлению площади будут использоваться в том числе и наработки архитектурного сообщества, которые пройдут процедуру общественного обсуждения. Реновацию общественных пространств городские власти делают для жителей, и без учета мнения екатеринбуржцев ни один такой проект визироваться не будет".

Идея археологических раскопок главной площади Екатеринбурга была озвучена в прошлом году на совещании руководителей мэрии и сотрудников профильных комитетов муниципалитета. Планировалось начать работы в 2017 году, предварительно организовав конкурсы среди возможных подрядчиков. Спешка была вызвана инцидентом 2008 года, когда во время капремонта проспекта Ленина в районе площади были обнаружены захоронения XIX века. По мнению многих историков, под территорией парковки рядом с памятником Ленину остаются еще от 100 до 200 аналогичных погребений.

В преддверии мундиаля городские власти планировали провести капитальную реконструкцию площади 1905 года с превращением ее в своего рода "площадь-трансформер". К началу работ чиновники рассчитывали убрать все захоронения. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагалось просканировать подземные пространства площади, выявить аномалии, а затем пригласить археологов, чтобы провести раскопки с извлечением и последующим перезахоронением находящихся там останков. Но этот вариант требует изрядных финансовых затрат.

Проект КБ "Стрелка", озвученный на днях на закрытом совещании в мэрии, предполагает превращение территории парковки на площади 1905 года в сквер с летним кафе, а также расширение пешеходных тротуаров и организацию велодорожек. Как сообщил "Уралинформбюро" член городского градсовета Тимур Абдуллаев, это пока лишь предварительные наброски, которые будут вынесены на суд общественности в конце июня.

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