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В Британии 15-летний школьник открыл новую планетуСегодня в 10:27

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Размером с Юпитер.

Выпускник британской школы 15-летний Том Ваг открыл новое небесное тело. На третий день своей стажировки в Кильском университете школьник анализировал данные компьютерной программы "Поиск планет в широком спектре". Он заметил потемнение в свечении далекой звезды, которое при детальном рассмотрении оказалось ранее неизвестной планетой.

Свое открытие Ваг сделал еще два года назад, пишет "Лайф". Потребовалось время и длительные наблюдения, чтобы подтвердить догадки юного астронома. Расстояние до планеты составляет примерно 1000 световых лет. Размер ее примерно такой же, как у Юпитера, передает "Уралинформбюро".

Мировые специалисты и эксперты подтверждают важность обнаруженного небесного тела.

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