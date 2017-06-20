Школа вредит здоровью юных россиянСегодня в 11:19
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Одаривая их сколиозом и очками.
В России нет абсолютно здоровых старшеклассников. К такому выводу пришли в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков после обследования московских школьников, пишут "Известия".
На сегодня полностью здоров каждый двадцать пятый первоклассник (4,3%). А к концу обучения в школе большая часть детей "зарабатывают" близорукость, язвенную болезнь или сколиоз, передает "Уралинформбюро".
С 2005 по 2015 год специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков наблюдали 426 детей. В течение 11 лет в апреле школьников осматривали педиатры, ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи. По итогам обследований выяснилось, что почти все дети имеют то или иное заболевание, зачастую психосоматическое. Хронические недуги выявлены у 45-60% обучающихся в зависимости от возраста.
"Постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9 классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей", - отмечает заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" Минздрава РФ Ирина Рапопорт.
Однако в пресс-службе Минздрава приводят другие данные - за последнее время число полностью или практически здоровых детей увеличилось до 84,6%. По словам экспертов, такое расхождение в цифрах объясняется формальностью и поспешностью стандартных медосмотров школьников, которые зачастую проводятся лишь ради "галочки".
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ДОЛОЙ ШКОЛУ, да? Ёпта... все нервничают перед экзаменами. мы в 70-х тоже нервничали и это НОРМАЛЬНО!ответить
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