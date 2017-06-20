ММК поможет благоустроить парк ПобедыСегодня в 11:06
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Проект прошел госэкспертизу.
В 2017 году в Магнитогорске начнется благоустройство парка у Вечного огня. Проект уже прошел госэкспертизу. Средства на его реализацию выделили федеральный центр по партийному проекту "Формирование комфортной городской среды", областной бюджет и Магнитогорский металлургический комбинат. Предполагается участие и других частных инвесторов.
"Этот парк должен стать точкой притяжения для жителей Магнитогорска, ключевым местом отдыха горожан, - подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. - Поэтому он должен соответствовать всем современным требованиям, а экономическая модель сформирована таким образом, чтобы парк не лег непосильным бременем на городской бюджет".
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", в рамках мероприятий по благоустройству запланирован и частичный ремонт мемориального комплекса "Тыл - фронту". Этот памятник регионального значения давно стал символом города металлургов.
Следует отметить, что парк Победы, расположенный между заводским прудом, улицей Грязнова, проспектом Ленина и Центральным стадионом, был заложен в 70-х годах. К 50-летию Магнитогорска там установили знаменитый монумент "Тыл-Фронту" - двухфигурная скульптурная композиция рабочего и воина расположилась на берегу Урала. В комплекс включен "вечный огонь" - выполненный из гранита цветок-звезда символизирует боевую и трудовую славу магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны.
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