На Среднем Урале пройдет Неделя ЯпонииСегодня в 12:10
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В дни "ИННОПРОМа".
Екатеринбург на несколько дней окунется в культуру Страны восходящего солнца. "Неделя Японии на Урале" пройдет в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" 10-13 июля 2017 года. Гостей и жителей уральской столицы ждет обширная культурная программа, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии покажет оперетту "Микадо, или Город Титипу". Произведение Гилберта и Салливана остается самой популярной и успешной музыкальной комедией всех времен. Глава Свердловской области выделил на ее постановку грант в размере 7 миллионов рублей.
10 июля в Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского состоится совместное выступление студентов и аспирантов Токийского музыкального института и Уральского музыкального колледжа и консерватории.
11 июля в Свердловской государственной академической филармонии на сцену выйдет джаз-трио: Тихиро Яманака (фортепиано), Хиронори Момои (ударные) и Ёси Ваки (контрабас, бас-гитара). Тихиро Яманака признана одним из самых больших джазовых талантов последних десятилетий, по версии Jazz Life Magazine.
12 июля пианистка Момо Кодама в память о своих русских учителях Вере Горностаевой и Татьяне Николаевой исполнит Первый концерт П.И. Чайковского. Также в программу концерта с участием Международного молодежного Чайковского оркестра под управлением Бруно Вайля (Германия) войдут Симфония №7 Людвига ван Бетховена, "Сумма" для струнного оркестра Арво Пярта.
В Ельцин-Центре пройдут фотовыставка "Последний самурай", семинар "Развитие туризма в Японию", показ российского фильма "Чужие города". Любители боевых искусств смогут посетить лекцию по философии искусства фехтования кендо, которую будут сопровождать показательные выступления.
В бизнес-школе при Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина прочтут лекции о японской корпоративной культуре. Кроме того, запланированы проведение японо-российской развивающей программы для студентов и товарищеский матч по женскому футболу.
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