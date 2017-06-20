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Пристрастие к селфи ведет к эпилепсииСегодня в 12:39

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Считают ученые.

Автопортреты снятые на камеру смартфона могут вызвать у подростков приступ эпилепсии. К такому выводу пришли канадские ученые, передает "Уралинформбюро".

Исследователи из Университета Далхаузи выявили, что во время селфи в мозгу происходит реакция, схожая с эпилептическим припадком. Причиной такой реакции организма стала повышенная чувствительность к свету - при съемке автопортрета включаются вспышка и специальная лампа для устранения эффекта красных глаз.

Кроме того, в материалах исследования, размещенных в журнале Seizure, говорится, что приступы эпилепсии у детей могут спровоцировать мерцание экранов определенного разрешения.

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