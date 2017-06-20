И паромы.

Утром 20 июня 2017 года на Ямале из-за непогоды были задержаны два самолета - из населённых пунктов Мыс Каменный и Сабетта. С 9.10 приостановлена работа паромной переправы Салехард - Лабытнанги. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства, движение паромов сейчас регулируется в "ручном режиме".

Сегодня на Ямале действует штормовое предупреждение. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, возможны сильные дожди и грозы.

Спасатели не исключают повреждения кровель домов, падения деревьев и рекламных щитов, а также перебоев с электроснабжением.