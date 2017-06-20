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Китайцы превратили web-камеры в "замочные скважины"Сегодня в 13:04

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Вуайеристы торжествуют.

В Поднебесной за 28 долларов можно купить программное обеспечение для получения доступа к любой web-камере с подключением к Интернету.

В китайских мессенджерах хакеры организуют групповые чаты, где размещают логины и пароли для доступа к камерам. В списках значатся от 200 до 400 позиций, пишет Mashable.

По данным экспертов, чаще всего взламываются системы для наблюдения за домом и контроля за детьми. Получить доступ помогает то, что владельцы устройств зачастую не меняют системные настройки, передает "Уралинформбюро".

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