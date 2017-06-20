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Россиян ждут три "черных" субботы в 2018 годуСегодня в 13:36

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Из-за переноса выходных.

Министерство труда РФ определилось с рождественскими и майскими каникулами в 2018 году. Проект правительственного постановления о переносе выходных дней размещен на портале федеральных нормативных актов, передает "Уралинформбюро".

Согласно пояснительной записке, следующие новогодние каникулы начнутся в субботу, 30 декабря 2017 года, и продлятся до 8 января 2018-го включительно.

Поэтому, по предложению Минтруда, выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с праздничными, могут быть перенесены на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда).

Рабочими предполагается сделать три субботы: 28 апреля, 9 июня и 29 декабря - чтобы присоединить к праздничным датам понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Празднование Дня защитника Отечества растянется с пятницы, 23 февраля, по воскресенье, 25 февраля. А вот россиянки получат в подарок к Международному женскому дню мини-каникулы - с 8 по 11 марта.

Дачников порадуют четыре выходных, приуроченных к Первомаю, - с 29 апреля по 2 мая включительно. Празднества в честь Дня Победы ограничатся одним 9 мая, которое выпадает на среду.

По три выходных ждут россиян по случаю Дня России и Дня народного единства - 10-12 июня и 3-5 ноября соответственно.

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