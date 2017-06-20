Юные хоккеисты и художники.

Промышленную площадку ММК посетили более 800 детей. Среди них - воспитанники художественной школы Магнитогорска, школьники и детсадовцы. Отдельной экскурсии удостоились юные хоккеисты "Металлурга". Все они призеры и победители конкурсов рисунков, посвященного 85-летию Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", детей возят по территории комбината на специальном автобусе. Их сопровождают специалисты профкома предприятия и родители. Для безопасности юным гостям выдают белые каски.

"Когда ехал на комбинат, я думал, что он маленький. На самом деле он огромный. Понравились трубы, контейнеры со сталью", - делится впечатлениями один из юных посетителей Влад Иванов.

Экскурсоводы подобно рассказывают, какая продукция выпускается из магнитогорского металла. На само производство допускают только школьников старше 13 лет. В специальных защитных накидках они посещают некоторые цеха, в том числе ЛПЦ-11 и стан "5000".