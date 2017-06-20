Свердловским ветеранам увеличат денежные выплатыСегодня в 15:47
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За отказ от путевок на лечение.
Депутаты Заксобрания Свердловской области отложили рассмотрение законопроекта, подразумевающего увеличение компенсации ветеранам за отказ от санаторно-курортного лечения. Члены комитета по социальной политике на заседании 20 июня решили доработать инициативу депутата Евгения Зяблицева и, по возможности, присовокупить ее к конкретной социальной программе.
По словам Зяблицева, целесообразность поправок обусловлена социальной ответственностью депутатов перед ветеранами, которые получают явно недостаточные материальные компенсации, передает корреспондент "Уралинформбюро".
"Денежная компенсация в размере 1000 рублей была установлена еще в 2004 году и с тех пор только индексировалась. На 2017 год размер денежной компенсации равен 1265 рублей, то есть более чем за 10 лет компенсация выросла всего на 265 рублей. В силу того, что подавляющее большинство имеющих право на путевку - это люди весьма преклонного возраста, и им уже трудно передвигаться, они вынуждены брать компенсацию и тратить эти деньги на лекарства", - пояснил свою позицию парламентарий и предложил со следующего года увеличить сумму компенсации сразу до 2000 рублей.
На компенсацию смогут рассчитывать не имеющие инвалидности женщины-участницы Великой Отечественной войны, а также граждане, не менее полугода проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Всего им на выплаты планируют направить чуть более 1,8 миллиона рублей.
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