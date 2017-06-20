×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловским ветеранам увеличат денежные выплатыСегодня в 15:47

  • Текст

За отказ от путевок на лечение.

Депутаты Заксобрания Свердловской области отложили рассмотрение законопроекта, подразумевающего увеличение компенсации ветеранам за отказ от санаторно-курортного лечения. Члены комитета по социальной политике на заседании 20 июня решили доработать инициативу депутата Евгения Зяблицева и, по возможности, присовокупить ее к конкретной социальной программе.

По словам Зяблицева, целесообразность поправок обусловлена социальной ответственностью депутатов перед ветеранами, которые получают явно недостаточные материальные компенсации, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Денежная компенсация в размере 1000 рублей была установлена еще в 2004 году и с тех пор только индексировалась. На 2017 год размер денежной компенсации равен 1265 рублей, то есть более чем за 10 лет компенсация выросла всего на 265 рублей. В силу того, что подавляющее большинство имеющих право на путевку - это люди весьма преклонного возраста, и им уже трудно передвигаться, они вынуждены брать компенсацию и тратить эти деньги на лекарства", - пояснил свою позицию парламентарий и предложил со следующего года увеличить сумму компенсации сразу до 2000 рублей.

На компенсацию смогут рассчитывать не имеющие инвалидности женщины-участницы Великой Отечественной войны, а также граждане, не менее полугода проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Всего им на выплаты планируют направить чуть более 1,8 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×