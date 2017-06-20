Вместе с сервисом контроля здоровья ONDOC.

Сервис контроля здоровья ONDOC и федеральная сеть клиник "Альфа-Центр Здоровья" объявили о запуске электронного личного кабинета для пациентов.

Новый сервис расширяет возможности пациентов клиник "Альфа-Центр Здоровья", предоставляя возможность записать на прием к врачу, перенести или отменить визит. Также в персонифицированную электронную карту стекается вся информация о здоровье: история посещений клиники, диагнозы, назначения. Автоматически загружаются новые результаты диагностических и лабораторных исследований, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "Альфастрахование".

Функции личного кабинета позволяют всесторонне наблюдать за своим здоровьем: вносить информацию об аллергических реакциях, прививках, группе крови, наследственных факторах. Кроме того, клиент сможет получать напоминания о приеме лекарств, витаминов или других препаратов одним из удобных способов (push-уведомлением, SMS или e-mail).

Возможности личного кабинета "Альфа-Центр Здоровья" позволяют синхронизировать данные с другими медустройствами, передавать информацию из фитнес-браслетов и "умных" гаджетов, синхронизированных с Apple Health. Таким образом, можно отслеживать вес, давление, пульс, уровень сахара в крови, уровень холестерина.

Графики и подсказки сервиса помогают лучше оценить динамику изменений в организме, отфильтровав информацию за любой период.

Личный кабинет "Альфа-Центр Здоровья" разработан в версиях для разных устройств. На планшете, в телефоне и компьютере данные пациента доступны в едином профиле с идентичным интерфейсом.

"Новый стремительный цифровой мир, где у каждого первого гаджеты, у каждого второго электронные часы и совершенно ни у кого нет времени, требует от нас превосходного сервиса, точного как часы и доступного каждому как телефон. Изучая потребности наших посетителей и пациентов, мы поняли, что лучшим решением станет хорошо продуманный личный кабинет для пациентов, который поможет нам оставаться, при необходимости, 24 часа в сутки на связи и оперативно решать все возникающие вопросы", — отмечает руководитель направления розничных продаж и маркетинга федеральной сети клиник "Альфа-Центр Здоровья" Татьяна Кондратьева. Она подчеркивает, что часть сервиса, позволяющая заботиться о собственном здоровье самостоятельно, будет по душе фитнес-ориентированной и просто пекущейся о здоровом образе жизни аудитории.

"Работа над решением для "Альфа-Центр Здоровья" — это ориентация на бренд клиники с учетом ее потребностей. Важно, чтобы личный кабинет пациента для клиник разрабатывали те, у кого уже есть опыт работы с медицинской информацией. Для многих выбор ONDOC стал естественным — сервис помогает достигать маркетинговых целей и решать задачи по сопровождению пациентов. Сервис надежно хранит данные и соответствует требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК", — добавляет генеральный директор ONDOC Александр Константинов.

Следует отметить, что Группа "АльфаСтрахование" объединяет ОАО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 11,8 миллиарда рублей. Она входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-Банк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 RetailGroupN.V.).

Согласно лицензии, Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами Группы "АльфаСтрахование" пользуются более 24,8 миллиона клиентов по всей России. Компания имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA рейтингового агентства "Эксперт РА".