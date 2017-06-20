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Гимнаст Белявский решил учитьсяСегодня в 15:51

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В уральском вузе.

Олимпийский призер, гимнаст Давид Белявский 20 июня 2017 года подал документы в магистратуру института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

"Я считаю, что УрФУ - один из лучших университетов на Урале и в России. У него есть свои спортивные традиции, к которым я бы хотел присоединиться. Вообще учеба для меня - это развитие и поэтому сегодня я поступаю в УрФУ", - рассказал спортсмен.

Единственный на Урале федеральный вуз неоднократно становился местом получения высшего образования для известных спортсменов. Так, в 2012 году диплом УрФУ получил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Дзю, а в 2016-м – чемпион мира по хоккею Павел Дацюк.

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