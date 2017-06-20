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Закон о запрете гей-пропаганды в России признан дискриминационным Сегодня в 17:17

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Решением ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Соответствующее решение принято 20 июня по результатам рассмотрения группового иска трех ЛГБТ-активистов из России Николая Баева, Николая Алексеева и Алексея Киселева.

Заявителям полагается компенсация морального и материального ущерба и возмещение судебных издержек в размере около 49 тысяч евро, сообщают федеральные СМИ. Деньги должен выплатить федеральный бюджет.

Минюст РФ уже выразил несогласие с решением ЕСПЧ и готовит документы для обжалования постановления в Большую Палату Европейского Суда, сообщается на сайте ведомства.

Закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних был принят в России еще в 2013 году. Таким пропагандистам грозит штраф в размере 1 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что один из заявителей в ЕСПЧ - Николай Алексеев в конце марта 2017 года пытался организовать в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Перми несколько публичных акций: гей-парады и митинги. Однако сделать этого активисту не удалось - воспрепятствовали российские власти и суды.

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