ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:42
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По версии "Уралинформбюро".
1. Никто не забыт, ничто не забыто
22 июня масштабная мемориальная акция прошла на Крымской набережной в Москве. 76 лет назад в России началась самая кровопролитная в истории страны война. В память о всех жертвах Великой Отечественной было зажжено 1 418 свечей - столько дней длилась война.
2. И тысячи лет мало...
21 июня рок-музыкант Виктор Цой отпраздновал бы свое 55-летие. К юбилейной дате "Яндекс" представил кавер-версию его песни "Звезда по имени Солнце". Ее исполнили рядовые петербуржцы, известные художники и музыканты.
Самые ярые поклонники творчества Цоя и группы "Кино" найдут в клипе множество скрытых отсылок к другим песням музыканта.
Погибший 26 лет назад Виктор Цой остается одним из самых популярных авторов песен в России - общее время прослушивания его композиций на "Яндекс.Музыке" превысило 1000 лет.
3. Мой Севастополь
Видеопризнание в любви родному Севастополю набирает популярность в Сети. Трогательный проморолик, снятый уроженцем Крыма Артемом Петровым, чуть более чем за сутки посмотрели более 4 миллионов человек.
В клипе запечатлены памятные места и живописные виды Севастополя, а также часто посещаемые туристами музей-заповедник "Херсонес Таврический", Байдарская долина, 35-я береговая батарея и другие места.
По словам автора, своей работой он надеялся пробудить у молодежи больший интерес к содержательному туризму. Кроме того, клип - дань уважения и подарок любимому городу и Крыму в целом, а также посвящение отцу.
4. Суровая тишина
Один из "Срочных выпусков новостей" на британском телеканале BBC вызвал бурю эмоций у зрителей. Из-за технической неполадки (пропал звук) ведущий программы Хью Эдвардс просидел более двух минут в прямом эфире в напряженном молчании. Он хмурил брови, что-то записывал у себя в бумагах и лишь один раз взглянул в объектив камеры.
В соцсетях зрители делились предположениями, что же произошло на самом деле. "Хью Эдвардс две минуты размышлял, что хорошего можно сказать про Терезу Мэй и ее команду, но так ничего и не придумал", – написал один из них.
5. Спасатели Grand Park Zoo
Трогательный триллер сняли камеры наблюдения сеульского Grand Park Zoo. Во время прогулки по вольеру слоненок упал в бассейн и начал барахтаться в воде.
Ему на помощь тут же поспешили два взрослых слона - скорее всего, родители. Чтобы не задавить малыша, они не стали прыгать в бассейн, а обошли его и по пологому спуску зашли в воду. Затем, встав по бокам от слоненка, хоботами приподняли его над водой и в таком положении "отбуксировали" на мелководье.
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