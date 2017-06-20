Судный день для горобраза Екатеринбурга оказался фарсомСегодня в 17:39
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Родители первоклашек получили "щелчок по носу".
20 июня 2017 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оставил без рассмотрения коллективный иск 19 родителей, чьи дети, имея постоянную прописку, не были зачислены в первый класс соседней с ними гимназии №99.
"Наше заявление оставили без рассмотрения, мотивируя это тем, что коллективный иск не мог быть подан, поскольку в данном случае в индивидуальном порядке затронуты права конкретных истцов", - пояснили "Уралинформбюро" один из родителей.
Таким образом департамент образования Екатеринбурга в очередной раз вышел сухим из воды из громкого скандала, переложив всю ответственность на "нерасторопных" родителей.
В "английской" гимназии на Уралмаше 50 из 75 мест в трех первых классах заняли дети с временной пропиской. А оставшихся без парты 35 "местных" мальчиков и девочек глава департамента образования Екатерина Сибирцева пообещала зачислить в дополнительно открываемый класс в расположенной поблизости школе №136.
По мнению горобраза, при зачислении были соблюдены права всех претендентов, просто кто-то в ночь на 1 февраля сумел подать электронное заявление в промежутки между сбоями в работе сайта госуслуг и попасть на заветное место, а другие остались "за бортом".
Родители в судебном порядке требовали аннулировать итого зачисления в гимназию №99, мотивируя свое требование тем, что у них отсутствовала техническая возможность для реализации своих прав. И столкнулись с круговой обороной чиновников. Ходатайство о том, что данный иск не может быть рассмотрен подала прокуратура Орджоникидзевского района, тем самым сыграв в пользу департамента образования.
Следует отметить, что, несмотря на многообещающие заявления прокуратуры разобраться с собственниками квартир, в которых фиктивно временно прописывались дети, претендующие на места в элитных гимназиях и лицеях Екатеринбурга, эта работа правоохранителями была спущена на тормозах.
Теперь "нерасторопным" родителям нужно будет искать хоть какие-то места для своих детей - 1 июля стартует вторая волна зачисления в первые классы. Персональными судебными исками они, скорее всего, ведомство Екатерины Сибирцевой не потревожат.
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