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Мэрия Екатеринбурга выставила на торги еще 10 маршрутовСегодня в 18:14

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Пока коммерческих.

Мэрия Екатеринбурга дала старт торгам еще на 10 городских автобусных маршрутов, сообщил "Уралинформбюро" председатель комитета по транспорту администрации уральской столицы Игорь Федотов.

Речь идет о маршрутах, которые сейчас обслуживают коммерческие перевозчики. 1 июля 2017 года у них истекают договоры с мэрией.

Все маршруты объединены в 6 лотов. За обслуживание в течение 2 лет №014 и 083 чиновники готовы заплатить 78,4 миллиона рублей, 042 и 021 - 59,1 миллиона рублей, 012 и 019 - 55 миллионов рублей. За перевозку екатеринбуржцев по маршрутам № 22 и 054 коммерсанты получат 30,7 миллионов, № 033 и 4 - 29,7 миллиона рублей.

Конкурсный отбор коммерческие перевозчики, скорее всего, не пройдут, так как требования к транспортникам ужесточили. В парке у них должны иметься автобусы большой и средней вместимости, их возраст не должен превышать 5 лет. Со второго квартала 2018 года подвижной состав должен быть обязательно окрашен в зелёный цвет.

По словам Федотова, после "отторговывания" маршрутов наконец-то будет снят вопрос с компенсациями за льготников. Перевозчики не смогут претендовать на оплату выпадающих доходов, а будут получать только ту сумму, которая оговаривается в контракте.

Сейчас перевозчики жалуются, что из-за обслуживания пенсионеров, школьников и студентов средний тариф в общественном транспорте составляет не 28 рублей, как постановила РЭК Свердловской области, а всего 19. Мэрия в полной мере не перечисляет компенсации за льготных пассажиров. В результате, например, общий доход транспортных МУПов намного меньше расходов: всего 3,8 миллиарда рублей против 5,3 миллиарда.

Стоит добавить, что на прошлой неделе чиновники выставили на торги маршруты №082,73, а также 08.

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