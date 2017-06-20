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Екатеринбуржцы накопили 5-миллиардный долг за "коммуналку"Сегодня в 18:14

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Эффективных мер борьбы с неплательщиками нет.

Долг екатеринбуржцев за коммунальные услуги на начало мая 2017 года составил 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Собираемость при этом достаточно высокая: в 2016 года она была зафиксирована на уровне 96%, с января по май 2017 года - на уровне 91%.

Порядка 3 миллиардов рублей из общей суммы задолженности - это неплатежи более 6 месяцев. В структуре долга порядка 20% - это плата за содержание жилья, порядка 80% - за коммунальные ресурсы.

По вине должников управляющие компании не рассчитались перед поставщиками ресурсов на сумму 3 миллиарда 870 миллионов рублей.

Как сообщил "Уралинформбюро" исполняющий обязанности начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Брагин, сейчас используются все возможные способы борьбы с неплательщиками. В 9 тысячах помещений коммунальщики ограничили электроснабжение, в 185 - отключили водоотведение. Должников вызывают на районные административные комиссии, активно ведется претензионно-исковая работа.

Несмотря на судебные решения, погашения долгов зачастую добиться не удается. "Эффективность работы судебных приставов составляет всего 15-20%. И зачастую это не связано с человеческим фактором - просто у людей нечего взыскивать", - пояснил Брагин.

По его словам, для решения проблемы необходимо менять федеральное законодательство и расширять санкции к неплательщикам.

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