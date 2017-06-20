Их нужно срочно расселять.

В Екатеринбурге признаны аварийными 53 дома. Жители стоят в очереди на переселение из квартир за счет средств муниципального и регионального бюджетов.

Еще порядка 700 многоквартирников "зависли" в неопределенном положении. Их исключили из программы капремонта, но и под критерии аварийных строений они не попадают.

В рамках федеральной программы переселения из домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года, осталось предоставить квартиры жителям двух домов на Лобкова, а также двум семьям с Инженерной.

Как рассказала "Уралинформбюро" председатель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова, финансирование на эти цели поступило в апреле. К 1 сентября 2017 года чиновники должны выполнить программу.

Стоит добавить, что в ряде свердловских муниципалитетов чиновники срывают планы по предоставлению квартир жителям развалюх. В списке аутсайдеров - Первоуральск, Камышлов, Таборы, Ивдель, Шаля, Тавда, Ирбит, Верхняя Тура и Березовский. Губернатор Евгений Куйвашем пригрозил главам территорий увольнениями за провал программы.

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