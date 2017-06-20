После ливня.

В Екатеринбурге после ливня улица Комсомольская возле концерна "Калина" превратилась в реку. Горожане сняли потоп на камеру и выложили в сеть, передает "Уралинформбюро".

На ролике видно, что из-за "наводнения" заглохли как минимум три автомобиля. Воду на проезжей части пытаются откачивать с помощью насоса.

По словам очевидцев, озера после дождя разлились и на других городских улицах. В частности, автомобилисты "поплыли" на Малышева, а также возле торгового комплекса "Кор" на Высоцкого.

(Видео: Ирина Кошетарова, группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург")