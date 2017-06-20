×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средний Урал покидает опасный циклонСегодня в 19:37

  • Текст

В области потеплеет.

Из Свердловской области уходит опасный циклон. В ближайшие дни погода на Среднем Урале улучшится: воздух прогреется до плюс 26, местами, возможно, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Непогоду принесли на Средний Урал два сближающихся циклона. Один надвигался с северо-запада, второй – со Средней Азии.

"Обострение температурных контрастов в зоне объединения циклонов привело к крайне неустойчивому состоянию атмосферы, к ее "бурлению" и столь резким погодным явлениям", - рассказали "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

За три дождливых дня в Свердловской области выпало 80-120% месячной нормы осадков. В Ивделе, Североуральске, Тавде, Тугулыме количество осадков превысило 1,5 месячных нормы.

Циклон, по данным синоптиков, уйдет на север Уральского федерального округа. Так, в Югре на 21 июня объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 24 метров в секунду.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×