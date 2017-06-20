В области потеплеет.

Из Свердловской области уходит опасный циклон. В ближайшие дни погода на Среднем Урале улучшится: воздух прогреется до плюс 26, местами, возможно, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Непогоду принесли на Средний Урал два сближающихся циклона. Один надвигался с северо-запада, второй – со Средней Азии.

"Обострение температурных контрастов в зоне объединения циклонов привело к крайне неустойчивому состоянию атмосферы, к ее "бурлению" и столь резким погодным явлениям", - рассказали "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

За три дождливых дня в Свердловской области выпало 80-120% месячной нормы осадков. В Ивделе, Североуральске, Тавде, Тугулыме количество осадков превысило 1,5 месячных нормы.

Циклон, по данным синоптиков, уйдет на север Уральского федерального округа. Так, в Югре на 21 июня объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 24 метров в секунду.