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Челябинцев лишили 10 автобусных маршрутовСегодня в 19:32

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Без согласования с мэрией.

В Челябинске отменили 10 городских маршрутов из 22, пишут местные СМИ. Речь идет об автобусах № 14, 15, 16, 18, 28, 33, 34, 42, 43 и 52. При этом перевозчик - ООО "Общественный городской транспорт" - не согласовал действия с мэрией.

На предприятии заявляют, что данная мера лишь временная. Сбои в работе общественного транспорта связаны с неисправностью автопарка и нехваткой автобусов, передает "Уралинформбюро".

Между тем, согласно другой информации, маршруты отменили как непопулярные, и возвращать их не планируется.

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