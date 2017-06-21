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Российские Су-27 перехватили 2 самолета-разведчика США над БалтикойСегодня в 08:25

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У границы РФ.

Истребителям Су-27 ВКС РФ пришлось дважды подниматься в воздух для перехвата самолетов-разведчиков США над Балтикой. Инциденты произошли еще 19 июня, однако известно о них стало только накануне.

В обоих случаях к границе РФ приближались RC-135. Причем первый из них после появления российского истребителя совершил провокационный разворот, но пилот Су-27 адекватно отреагировал на его действия и продолжил сопровождение американского самолета, пока тот не развернулся прочь от границы. Второй американский разведчик появился через 10 минут, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за последнюю неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО совершили более 15 полетов над Балтикой у границ России, передает "Уралинформбюро".

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