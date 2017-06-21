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В Тюмени приземлился неисправный самолетСегодня в 08:53

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С 62 пассажирами.

20 июня 2017 года в 22.00 в тюменском аэропорту Рощино совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair, следовавший из Сургута. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, после взлета лайнера на взлетно-посадочной полосе были обнаружены его элементы. Предположительно, у самолета было повреждено шасси. Об этом немедленно сообщили спасателям. В воздушную гавань стянули 28 человек и 10 единиц спецтехники.

Посадка прошла в штатном режиме.

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