С 62 пассажирами.

20 июня 2017 года в 22.00 в тюменском аэропорту Рощино совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair, следовавший из Сургута. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, после взлета лайнера на взлетно-посадочной полосе были обнаружены его элементы. Предположительно, у самолета было повреждено шасси. Об этом немедленно сообщили спасателям. В воздушную гавань стянули 28 человек и 10 единиц спецтехники.

Посадка прошла в штатном режиме.